Женская сборная России 3х3 проиграла США на Олимпиаде в Токио

Женская сборная Россия по баскетболу 3x3 уступила баскетболисткам национальной команды США на олимпийском турнире в Токио (Япония). Счёт матча — 16:20.



Состав женской сборной России: Юлия Козик, Анастасия Логунова, Ольга и Евгения Фролкина.



В первом матче турнира россиянки праздновали успех во встрече с хозяйками соревнований – командой Японии. Затем были обыграны команды Китая и Монголии.



Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.



На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.