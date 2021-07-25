Анастасия Логунова прокомментировала итог напряжённого матча с США на Олимпиаде

Игрок сборной России 3х3 Анастасия Логунова прокомментировала поражение, которое потерпели россиянки в матче с национальной командой США на олимпийском турнире в Токио (Япония) — 16:20.

«В матче с американками мы, к сожалению, допустили много ошибок: промахивались как из трёхочковой зоны, так и из-под кольца. В целом была хорошая игра, но как раз недобор очков и сыграл с нами злую шутку. К тому же быстро нахватали лишние фолы, которые позволили сопернику пробивать по два штрафных.



Может быть, мы подустали к концу игры. Знаете, когда очень хочется, то зачастую не получается — это всё от большого желания. Вечером очень приятно играть: нет ни жары, ни духоты — это самый оптимальный вариант для нас.



Да, американки — первый номер рейтинга, но мы почувствовали, что можем играть на равных. Не могу сказать, что нет уверенности — она есть. Мы сами проиграли этот матч. Уверена, что следующая наша встреча будет совсем другой.



Мы хорошо идём — всё по плану. Обидно, что проиграли, но мы показываем хорошую игру. Всё прекрасно — дальше будет лучше. Мы хоть и живём с ребятами в одном корпусе, но мы за всё время виделись лишь в столовой — пожелали друг другу удачи и всё. У нас разные графики, практически не пересекаемся.



Судейство? Судьи же тоже по-разному дают играть. Если они решили нашу игру судить именно так, значит, мы должны подстраиваться. С самого начала должны понимать, как они дают играть. Сегодня показалось, что свистят чуть ли не каждое касание. Наша ошибка заключалась в том, что мы вовремя не поняли это.



Что касается ощущения праздника, первые дни мы ходили в эйфории, говорили друг другу: «О, смотрите туда, вон идёт другой» — всё было прекрасно. Сейчас для нас это будто обычный турнир. С таким графиком не до праздника: нам бы успеть отдохнуть, что-нибудь скушать и подготовиться к следующей игре», — сказала Логунова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.