Грег Попович прокомментировал первое поражение сборной США на Олимпиаде за 17 лет

Главный тренер сборной США Грег Попович прокомментировал поражение своей команды в матче Олимпийского турнира в Токио (Япония). Американцы сенсационно уступили сборной Франции со счётом 76:83. Это первое поражение сборной США на Олимпийских играх за 17 лет.

«Я думаю, что это немного неправильно, если все ожидают, что сборная США будет легко всех побеждать. Мы должны упорно работать, как и другие команды. И в течение этих 40 минут соперник действовал лучше, чем мы», — цитирует Поповича APNews.

Американские баскетболисты потерпели первое поражение на Олимпийских играх с 2004 года. Тогда сборная США уступила в полуфинале турнира Аргентине со счётом 81:89.

На Олимпийских играх 2008, 2012 и 2016 годов баскетболисты из США одержали все победы. Если учитывать матч за бронзу на Олимпийских играх 2004 года, то победная серия американцев составляла 25 матчей.