Дрэймонд Грин прокомментировал поражение сборной США в первом матче Олимпиады в Токио

Тяжёлый форвард сборной США Дрэймонд Грин высказался о поражении от Франции (76:83) в первом матче группового этапа Олимпиады в Токио.

«Мы не были вместе так долго, но при этом работаем достаточно продолжительный период времени, чтобы показывать ​​стабильность на площадке. Мы должны лучше защищаться на протяжении всего матча», — приводит слова Грина Hoops Hype.

Это первое поражение американцев на Олимпиадах с 2004 года. Тогда сборная США проиграла Аргентине в полуфинале турнира (81:89). На летних Играх 2008, 2012 и 2016 годов баскетболисты национальной команды США победили во всех восьми встречах. Учитывая матч за бронзу Олимпиады-2004 с Литвой (104:96), американцы имели успешный отрезок из 25 матчей.