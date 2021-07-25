Дрэймонд Грин прокомментировал поражение сборной США в первом матче Олимпиады в Токио
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Тяжёлый форвард сборной США Дрэймонд Грин высказался о поражении от Франции (76:83) в первом матче группового этапа Олимпиады в Токио.
«Мы не были вместе так долго, но при этом работаем достаточно продолжительный период времени, чтобы показывать стабильность на площадке. Мы должны лучше защищаться на протяжении всего матча», — приводит слова Грина Hoops Hype.
Это первое поражение американцев на Олимпиадах с 2004 года. Тогда сборная США проиграла Аргентине в полуфинале турнира (81:89). На летних Играх 2008, 2012 и 2016 годов баскетболисты национальной команды США победили во всех восьми встречах. Учитывая матч за бронзу Олимпиады-2004 с Литвой (104:96), американцы имели успешный отрезок из 25 матчей.
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