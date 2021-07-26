Женская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в плей-офф Олимпиады
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Женская сборная России по баскетболу 3х3 победила команду Румынии со счётом 21:12 в матче группового этапа Олимпиады в Токио.
Самыми результативными в составе сборной России стали Анастасия Логунова и Ольга Фролкина — по 8 очков. Еще 5 баллов россиянкам принесла Юлия Козик.
Для российских баскетболисток это четвёртая победа в пяти матчах, они сохранили за собой второе место в промежуточной классификации и гарантировали себе выход в плей-офф олимпийского турнира. Сегодня в 15:25 по московскому времени команда Александра Дирацуяна встретится со сборной Франции, а закроют групповой этап завтра встречей с Италией. Единственное поражение сборная России потерпела от США (16:20) в воскресенье, что делает проблематичной победу в группе.
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