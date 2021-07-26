«Зверь». Джинобили отреагировал на выступление Дончича, установившего 2 рекорда Олимпиады

Аргентинский баскетболист Ману Джинобили отреагировал на игру словенца Луки Дончича в матче Олимпийских игр в Токио (Япония) со сборной Аргентины. Сборная Словакии одержала уверенную победу со счётом 118:100.

Главным героем встречи стал Дончич, набравший 48 очков.

«Великолепное мастерство Дончича! Прямо сейчас у него 31 очко, зверь», — написал Джинобили в своём «твиттере» по ходу матча.

Дончич показал лучшую в истории результативность для игроков НБА в истории на Олимпиаде. Кроме того, в активе Луки больше всего набранных очков в дебютном матче на Играх. Лука показал вторую результативность на Олимпиаде в истории после бразильца Оскара Шмидта, набравшего 55 очков в матче с Испанией в 1988 году. Дончич — первый игрок в XXI веке, набравший более 40 очков на Олимпиаде. В последний раз это делал Шмидт в 1996 году. Стоит отметить, что Дончича заменили за 4 минуты до конца игры, что не позволило побить рекорд Шмидта. Лука провёл на площадке 31 минуту.