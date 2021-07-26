Женская сборная России 3х3 проиграла Франции на Олимпиаде в Токио

На Олимпийских играх в Токио (Япония) состоялся очередной матч группового турнира по баскетболу 3x3. Женская сборная России встречалась с Францией.
Матч завершился победой француженок со счётом 17:14. Россиянки потерпели лишь второе поражение на турнире, одержав четыре победы.
После этого матча сборная России занимает 3-е место в турнирной таблице. Лидирует в группе сборная США, одержавшая шесть побед. Франция одержала третью победу при трёх поражениях, француженки занимают 5-е место.
Положение команд: США – 6-0, Китай – 4-2, Россия – 4-2, Япония – 4-2, Франция – 3-3, Италия – 2-4, Румыния – 1-5, Монголия – 0-6.
Ранее россиянки уже гарантировали себе выход в плей-офф. В следующую стадию из восьми команд выходят шесть. Две лучшие сборные попадут в полуфиналы, а команды, занявшие 3-6 места, сыграют в четвертьфиналах.
Сборная России групповой этап завершит матчем с командой Италии. Он состоится завтра, 27 июля. Россиянки практически наверняка в случае победы завершат групповой этап на втором месте.
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