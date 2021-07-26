Мужская сборная России 3х3 обыграла Латвию на Олимпиаде в Токио

На олимпийском турнире по баскетболу 3x3 в Токио (Япония) состоялся очередной матч. Мужская сборная России неожиданно обыграла Латвию со счётом 19:15.
Для россиян эта победа стала третьей на групповом этапе, также они потерпели три поражения. Сборная Латвии перед этим матчем потерпела лишь два поражения.
Положение команд: Сербия – 6-0, Нидерланды – 4-2, Россия – 3-3, Латвия – 3-3, Бельгия – 3-3, Польша – 2-4, Китай – 2-4, Япония – 1-5.
Россияне поднялись на третье место в турнирной таблице. Групповой этап они завершат матчем со сборной Сербии, которая выиграла все шесть встреч на турнире.
Восемь участников соревнований выступают в одной группе, где они играют по круговой системе. Команды, занявшие 1-е и 2-е места, выходят в полуфиналы. Сборные, занявшие 3-6 места, попадают в дополнительный четвертьфинал.
Ранее женская сборная уже гарантировала себе путёвку в плей-офф.
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