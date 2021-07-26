Патрик Юинг объяснил, почему сборная США стала проваливаться на ОИ
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Один из самых выдающихся игроков в истории «Нью-Йорк Никс» Патрик Юинг высказался о причинах неудач сборной США на Олимпийских играх. Напомним, американцы в стартовом матче на турнире в Токио со сборной Франции потерпели поражение со счётом 76:83. Сборная США потерпела первое с 2004 года поражение на Олимпийских играх.
«Я явно на шаг позади Грега Поповича и сборной США. Американским игрокам сейчас труднее играть на Олимпиаде из-за «Дрим Тим». Все нынешние игроки выросли, восхищаясь нами и видя, как мы просто уничтожаем соперников. Но остальной мир их догнал.
На планете очень много талантливых игроков. Некоторые лучшие игроки приезжают в НБА со всего мира. В наше время такого не было», — приводит слова Юинга New York Post.
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