Патрик Юинг объяснил, почему сборная США стала проваливаться на ОИ

Один из самых выдающихся игроков в истории «Нью-Йорк Никс» Патрик Юинг высказался о причинах неудач сборной США на Олимпийских играх. Напомним, американцы в стартовом матче на турнире в Токио со сборной Франции потерпели поражение со счётом 76:83. Сборная США потерпела первое с 2004 года поражение на Олимпийских играх.



«Я явно на шаг позади Грега Поповича и сборной США. Американским игрокам сейчас труднее играть на Олимпиаде из-за «Дрим Тим». Все нынешние игроки выросли, восхищаясь нами и видя, как мы просто уничтожаем соперников. Но остальной мир их догнал.



На планете очень много талантливых игроков. Некоторые лучшие игроки приезжают в НБА со всего мира. В наше время такого не было», — приводит слова Юинга New York Post.