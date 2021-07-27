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«Филадельфия» приняла окончательное решение по Бену Симмонсу

«Филадельфия» приняла окончательное решение по Бену Симмонсу
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Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс покинет команду, утверждает журналист The Philadelphia Inquirer Кит Помпи. По данным источника, уход игрока неминуем, хотя и сроки перехода пока неизвестны.

Как сообщает журналист, игроком интересуются сразу несколько клубов, но «Сиксерс» рассчитывают на большую компенсацию, что отпугивает претендентов. Пока непонятно, сможет ли кто-то удовлетворить требования «Сиксерс».

Ранее сообщалось, что «Филадельфия» готова обменять баскетболиста. В то же время «Сиксерс» были готовы сохранить игрока, если не получат соответствующего предложения.

При этом Bleacher Report утверждает, что Симмонс после завершения сезона не выходил на связь с клубом. В связи с этим пока план предсезонной подготовки не составлен.

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