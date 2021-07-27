Мужская сборная России 3х3 узнала соперника по плей-офф Олимпиады в Токио

Мужская сборная России сыграет в стыковом четвертьфинальном матче на турнире по баскетболу 3x3 на Олимпийских играх в Токио (Япония) со сборной Нидерландов. Встреча состоится сегодня, 27 июля. Начало — в 15:00 мск.

На турнире использовалась схема, при которой восемь команд-участниц провели по матчу друг с другом в группе по круговой системе. Две лучшие сборные напрямую прошли в полуфинал, а команды, занявшие 3-6-е места, попали в дополнительные четвертьфиналы. Сербия заняла первое место, одержав победы во всех семи матчах.

Россияне заняли пятое место в турнирной таблице группы, одержав три победы при четырёх поражениях.

Сборная Нидерландов завершила групповой этап на четвёртом месте, одержав четыре победы при трёх поражениях. На групповом этапе россияне уступили голландцам со счётом 15:18.