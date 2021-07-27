Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В сборной России 3х3 прокомментировали исторический выход в полуфинал Олимпиады

В сборной России 3х3 прокомментировали исторический выход в полуфинал Олимпиады
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер женской сборной России по баскетболу 3x3 Игорь Кочарян прокомментировал выход команды в полуфинал олимпийского турнира в Токио (Япония). Сборная России сегодня, 27 июля, обыграла в матче группового этапа Италию со счётом 17:9. Благодаря этому россияне заняли второе место в группе и вышли в полуфинал, миновав стыковые матчи.

«Прогнозы в 3х3 — дело неблагодарное. С шестого места можно выйти в плей-офф и обыграть всех. Команды настолько ровные, что на четвёртый день турнира подряд на первый план выходит психология и физика. Для нас главное, что избежали четвертьфинала и сразу будем в полуфинале играть за медали. Это высшее счастье для команды. Я невероятно рад за наших девочек», — цитирует Кочаряна ТАСС.

Помимо сборной России, путёвку в полуфинал получила команда США. Россиянки в полуфинале сыграют с победителем матча Китай — Италия.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021