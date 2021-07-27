В сборной России 3х3 прокомментировали исторический выход в полуфинал Олимпиады

Генеральный менеджер женской сборной России по баскетболу 3x3 Игорь Кочарян прокомментировал выход команды в полуфинал олимпийского турнира в Токио (Япония). Сборная России сегодня, 27 июля, обыграла в матче группового этапа Италию со счётом 17:9. Благодаря этому россияне заняли второе место в группе и вышли в полуфинал, миновав стыковые матчи.
«Прогнозы в 3х3 — дело неблагодарное. С шестого места можно выйти в плей-офф и обыграть всех. Команды настолько ровные, что на четвёртый день турнира подряд на первый план выходит психология и физика. Для нас главное, что избежали четвертьфинала и сразу будем в полуфинале играть за медали. Это высшее счастье для команды. Я невероятно рад за наших девочек», — цитирует Кочаряна ТАСС.
Помимо сборной России, путёвку в полуфинал получила команда США. Россиянки в полуфинале сыграют с победителем матча Китай — Италия.
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