Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал Олимпиады в Токио
Поделиться
На Олимпийских играх в Токио (Япония) состоялся первый матч 1/4 финала турнира по баскетболу 3x3. Сборная России встречалась с командой Нидерландов. Матч завершился победой российской сборной со счётом 21:19.
Теперь в полуфинале турнира россияне сыграют с сербами, которые на Олимпийских играх в Токио выиграли все семь матчей. Во втором полуфинале сборная Бельгии встретится с победителем матча Латвия — Япония.
Сборные России и Сербии встречались на групповом этапе турнира. Матч команд завершился победой сербов со счётом 21:10.
Женская сборная России по баскетболу 3x3 также сыграет в полуфинале турнира. Россиянки вышли в полуфинал напрямую, миновав четвертьфинал. Путёвку в финал они оспорят с китаянками.
Комментарии
- 27 июля 2021
-
15:23
-
15:02
-
14:31
-
13:30
-
13:24
-
12:38
-
12:17
-
11:50
-
11:08
-
10:15
-
09:38
-
08:29
-
08:23
-
08:19
-
01:15
-
01:07
-
00:09
-
00:04
- 26 июля 2021
-
23:01
-
22:55
-
21:52
-
21:03
-
19:44
-
19:41
-
19:35
-
19:01
-
17:32
-
16:52
-
16:33
-
15:54
-
15:54
-
14:11
-
13:30
-
12:51
-
11:52
Партнерский контент