Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал Олимпиады в Токио

На Олимпийских играх в Токио (Япония) состоялся первый матч 1/4 финала турнира по баскетболу 3x3. Сборная России встречалась с командой Нидерландов. Матч завершился победой российской сборной со счётом 21:19.

Теперь в полуфинале турнира россияне сыграют с сербами, которые на Олимпийских играх в Токио выиграли все семь матчей. Во втором полуфинале сборная Бельгии встретится с победителем матча Латвия — Япония.

Сборные России и Сербии встречались на групповом этапе турнира. Матч команд завершился победой сербов со счётом 21:10.

Женская сборная России по баскетболу 3x3 также сыграет в полуфинале турнира. Россиянки вышли в полуфинал напрямую, миновав четвертьфинал. Путёвку в финал они оспорят с китаянками.