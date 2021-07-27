Экс-напарник Джордана по «Чикаго» объяснил, почему он не заслуживает быть лучшим в истории

Знаменитый экс-центровой «Бостон Селтикс» Роберт Пэриш, выступавший также за «Чикаго Буллз» вместе с легендарным Майклом Джорданом, поделился мнением о нём. С точки зрения Пэриша, Джордана нельзя считать величайшим баскетболистом в истории, так как он не обыгрывал самые сильные команды. При этом он отдаёт должное Майклу, считая, что в своё время он был действительно выдающимся игроком.
«Не поймите меня неправильно. Майкл был великим игроком в своё время. Но лучший ли он игрок всех времён? На мой взгляд, он не побеждал в матчах с великими командами. Подумайте вот о чём: когда Ларри Бёрд, Кевин Макхэйл и я были на пике, ему не удавалось нас победить. Он не мог одолеть «Пистонс», пока Джо Думарс и Айзея Томас не состарились. Он не мог победить «Лейкерс», когда они были на пике. А когда он победил «Финикс», то в его составе был лишь один член Зала славы», — приводит слова Пэриша The Sports Rush.
Что касается величайших игроков в истории, то таковыми, по мнению Пэриша, можно считать Уилта Чемберлена, Билла Расселла и Карима Абдул-Джаббара.
- 27 июля 2021
-
19:34
-
18:21
-
17:17
-
17:14
-
16:52
-
16:35
-
15:23
-
15:02
-
14:31
-
13:30
-
13:24
-
12:38
-
12:17
-
11:50
-
11:08
-
10:15
-
09:38
-
08:29
-
08:23
-
08:19
-
01:15
-
01:07
-
00:09
-
00:04
- 26 июля 2021
-
23:01
-
22:55
-
21:52
-
21:03
-
19:44
-
19:41
-
19:35
-
19:01
-
17:32
-
16:52
-
16:33