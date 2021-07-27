Экс-напарник Джордана по «Чикаго» объяснил, почему он не заслуживает быть лучшим в истории

Знаменитый экс-центровой «Бостон Селтикс» Роберт Пэриш, выступавший также за «Чикаго Буллз» вместе с легендарным Майклом Джорданом, поделился мнением о нём. С точки зрения Пэриша, Джордана нельзя считать величайшим баскетболистом в истории, так как он не обыгрывал самые сильные команды. При этом он отдаёт должное Майклу, считая, что в своё время он был действительно выдающимся игроком.



«Не поймите меня неправильно. Майкл был великим игроком в своё время. Но лучший ли он игрок всех времён? На мой взгляд, он не побеждал в матчах с великими командами. Подумайте вот о чём: когда Ларри Бёрд, Кевин Макхэйл и я были на пике, ему не удавалось нас победить. Он не мог одолеть «Пистонс», пока Джо Думарс и Айзея Томас не состарились. Он не мог победить «Лейкерс», когда они были на пике. А когда он победил «Финикс», то в его составе был лишь один член Зала славы», — приводит слова Пэриша The Sports Rush.



Что касается величайших игроков в истории, то таковыми, по мнению Пэриша, можно считать Уилта Чемберлена, Билла Расселла и Карима Абдул-Джаббара.