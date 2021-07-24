Карл Мэлоун назвал топ-5 игроков в истории. В списке нет Джордана, но есть Леброн и Пиппен

Легендарный бывший форвард НБА Карл Мэлоун назвал свой список пяти лучших игроков в истории. В него он включил легенду НБА Уилта Чемберлена, бывшего защитника «Юты Джаз» Джона Стоктона, лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, члена Зала славы НБА Оскара Робертсона, бывшую звезду «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена. Любопытно, что места в списке не нашлось легендарному Майклу Джордану.

«Пожалуй, не буду ставить себя в эту пятёрку. В центре у меня будет Уилл Чемберлен, а в качестве разыгрывающего Джон Стоктон. Я также возьму Леброна Джеймса в качестве нападающего. Любому с ним будет непросто. Ему в пару я бы добавил Оскара Робертсона. А теперь я потрясу мир. Я бы выбрал Скотти Пипена. Сейчас объясню, почему. Скотти был первым во всех статистических показателях, а Джордана там ещё не было», — сказал Мэлоун в подкасте Dan Patrick Show.