НБА сохранила плей-ин на следующий сезон
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На официальном сайте НБА объявили о сохранении формата турнира плей-ин на следующий сезон.
Турнир плей-ин проводился перед плей-офф. Он определил седьмой и восьмой номер посева. В турнире принимали участие восемь клубов.
7-я и 8-я команды конференций играли друг с другом. Победитель этого матча получил 7-й номер посева, а проигравший встречался с победителем матча между 9-й и 10-й командами. Победитель этого противостояния получил 8-й номер посева в плей-офф.
Турнир плей-ин был введён после изменения формата сезона, на который повлияла пандемия коронавируса.
Напомним, победителем НБА прошлого сезона стал «Милуоки Бакс», который в финале обыграл «Финикс Санз». Финальная серия турнира завершилась со счётом 4-2.
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