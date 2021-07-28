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«Даллас» выбрал приоритетную звездную цель для объединения с Лукой Дончичем

«Даллас» выбрал приоритетную звездную цель для объединения с Лукой Дончичем
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«Даллас Маверикс» в межсезонье намеревается усилить состав с помощью звёздного игрока «Торонто Рэпторс» Кайла Лоури, утверждает журналист The Athletic Зак Харпер. По данным источника, в «Далласе» помогают, что Лоури в связке с лидером команды Лукой Дончичем сможет помочь «Маверикс» выйти на новый уровень.

Как утверждает инсайдер Five Reasons Sports Адам Бораи, Лоури хочет получить контракт на три года на $ 90 млн. Основным претендентом на игрока журналист называет «Майами». Ранее утверждалось, что Лоури может перейти в «Нью-Орлеан Пеликанс», где он составит звёздную связку с Зайоном Уильямсоном.

При этом сообщалось, что Лоури в итоге может переподписать контракт с «Торонто», но такой сценарий считается маловероятным.

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