Мужская сборная России 3х3 разгромила Сербию и вышла в финал Олимпиады

Мужская сборная России по баскетболу сенсационно вышла в финал олимпийского турнира по баскетболу 3x3. Россияне в полуфинале обыграли сборную Сербии со счётом 21:10. Самым результативным игроком матча стал Александр Зуев, набравший 11 очков.

До этого матча сборная Сербии одержала семь побед в семи встречах на турнире. На групповом этапе сербы разгромили россиян со счётом 21:10.

Пока соперник сборной России по финалу неизвестен. Россияне сыграют с победителем матча Латвия — Бельгия.

Баскетбол 3x3 впервые представлен в программе Олимпийских игр. Отметим, что женская сборная России также вышла в полуфинал турнира. Россиянки оспорят путёвку в финал со сборной Китая.

Олимпийские игры. Токио. Баскетбол 3x3. Мужчины. Полуфинал

Россия — Сербия — 21:10