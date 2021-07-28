Женская сборная России по баскетболу 3х3 обыграла Китай и сыграет с США в финале ОИ-2020
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На Олимпийских играх в Токио (Япония) завершился второй полуфинал турнира по баскетболу 3x3 среди женщин. Сборная России обыграла команду Китая со счётом 21:14 и вышла в финал турнира. Самым результативным игроком матча стала Юлия Козик, набравшая 10 очков.
В финале россиянки встретятся с американками, которые в матче 1/2 финала обыграли Францию со счётом 18:16. Сборная США заняла первое место на групповом этапе, а Россия — второе. Обе команды в итоге миновали стыковой четвертьфинал. На групповом этапе сборная России уступила США со счётом 16:20.
Ранее в финал турнира по баскетболу 3x3 вышла и мужская сборная России, которая сенсационно разгромила Сербию со счётом 21:10. До этого сербы выиграли все матчи на турнире.
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