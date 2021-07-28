Мужская сборная России 3х3 узнала соперника по финалу Олимпиады в Токио
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Сборная Латвии по баскетболу 3х3 разгромила Бельгию (21:8) в полуфинале Олимпиады и сыграет с Россией в матче за золотые медали.
В среду российские баскетболисты в первом полуфинале обыграли сербов (21:10). Финальный матч между сборными России и Латвии пройдёт позднее в среду, начало в 16:25. Групповой этап олимпийского турнира по баскетболу 3х3 был проведён в формате кругового турнира. Помимо сборной России в турнире принимали участие команды Сербии Бельгии, Китая, Латвии, Нидерландов, Польши и Японии. Российские баскетболисты вышли в плей-офф с четвёртого места, одержав три победы в семи матчах. В плей-офф Россия обыграла Нидерланды (21:19).
Баскетбол 3х3 впервые представлен на Олимпиаде. Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
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