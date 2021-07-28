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Сборная Австралии по баскетболу обыграла Италию на Олимпиаде в Токио

Сборная Австралии по баскетболу обыграла Италию на Олимпиаде в Токио
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На олимпийском турнире по баскетболу среди мужских команд, который проходит в Токио (Япония), завершился очередной матч группового этапа. В группе B встретились сборные Италии и Австралии. Матч завершился победой австралийцев с счётом 86:83.

После равной первой четверти вторая десятиминутка завершилась с минимальным преимуществом итальянцев. Впрочем, в третьей четверти австралийцы сумели вырваться вперёд и не стали больше терять преимущество в счёте.

Самым результативным игроком матча стал Симоне Фонтеккио, набравший 22 очка. У сборной Австралии 18 очков набрал Джок Ландейл.

Австралийцы одержали уже вторую победу на турнире, ранее они обыграли нигерийцев (84:67). Сборная Италии стартовала на турнире с победы в матче с Германией (92:82).

Олимпийские игры (м). Группа B. 2-й тур
28 июля 2021, среда. 11:20 МСК
Италия
Окончен
83 : 86
Австралия
Италия: Фонтеккио - 22, Манньон - 21, Полонара - 12, Тонут - 8, Риччи - 7, Витали - 6, Галлинари - 5, Мораскини - 2, Мелли, Пайола, Списсу , Тесситори
Австралия: Ландейл - 18, Миллз - 16, Кэй - 15, Бэйнс - 14, Инглс - 14, Тибулл - 7, Деллаведова - 2, Goulding, Green, Sobey, Рит, Экзам
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