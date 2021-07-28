Сборная Австралии по баскетболу обыграла Италию на Олимпиаде в Токио

На олимпийском турнире по баскетболу среди мужских команд, который проходит в Токио (Япония), завершился очередной матч группового этапа. В группе B встретились сборные Италии и Австралии. Матч завершился победой австралийцев с счётом 86:83.

После равной первой четверти вторая десятиминутка завершилась с минимальным преимуществом итальянцев. Впрочем, в третьей четверти австралийцы сумели вырваться вперёд и не стали больше терять преимущество в счёте.

Самым результативным игроком матча стал Симоне Фонтеккио, набравший 22 очка. У сборной Австралии 18 очков набрал Джок Ландейл.

Австралийцы одержали уже вторую победу на турнире, ранее они обыграли нигерийцев (84:67). Сборная Италии стартовала на турнире с победы в матче с Германией (92:82).