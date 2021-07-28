Мужская сборная России по баскетболу 3х3 проиграла Латвии в финале Олимпиады в Токио
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На Олимпийских играх в Токио завершились соревнования по баскетболу 3x3 среди мужчин. Сборная России в финале встречалась с Латвией. Матч завершился победой сборной Латвии со счётом 21:18.
Бронзовые медали в мужском баскетболе 3x3 завоевали сербы, которые в матче за третье место обыграли бельгийцев со счётом 21:10.
Баскетбол 3x3 дебютировал на этих Олимпийских играх. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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