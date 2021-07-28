Ольга Фролкина — о серебряных медалях сборной по баскетболу 3х3: мечта, которая произошла

Баскетболистка российской сборной 3х3 Ольга Фролкина прокомментировала завоевание серебряных медалей Олимпийских игр — 2020 в Токио.



«Когда примем душ, отдохнём, тогда и будем размышлять — а сейчас это та мечта, которая произошла. Бах нас просто поздравил, пожелал удачи и сказал, что будет ждать нашей победы в Париже. Судейство было отличное, оба судьи хорошего уровня.

Мы сделали всё, что смогли, но много нафолились. Это же игра, кому-то везёт, кто-то попадает, а кто-то нет.

День рождения будем праздновать в самолёте. Пока никаких планов нет, хотим просто собраться и вылететь домой. Все родные за нас переживали и ждут нас дома. Это всё сказка и сон, каждый спортсмен хочет такого добиться. Мы благодарны судьбе за этот шанс», — передаёт слова Ольги Фролкиной корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.