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Капитан сборной России 5х5 отреагировал на исторический успех баскетболистов 3х3 на ОИ

Капитан сборной России 5х5 отреагировал на исторический успех баскетболистов 3х3 на ОИ
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Форвард УНИКСа и капитан сборной России по баскетболу Андрей Воронцевич поделился впечатлениями от выступления мужской и женской сборных России 3х3 на Олимпиаде в Токио. Мужская и женская национальные команды стали серебряными медалистами Игр.

«Впечатления от серебряных медалей наших команд самые положительные! Хочется поздравить их. Они проделали большую работу, и, мне кажется, показали очень хороший результат. Я могу только за них порадоваться. Мы понимаем, что всегда хочется лучшего. Но то, как получилось, уже хорошо. Это очень достойный результат. Они являются нашими героями и хорошим примером для детей.

И, я надеюсь, что после этих серебряных медалей многие мальчики и девочки в нашей стране начнут заниматься баскетболом. Не имеет значения, 5х5 или 3х3», – цитирует Воронцевича «Матч ТВ».

Напомним, женская и мужская сборные России по классическому баскетболу не отобрались на вторую Олимпиаду подряд.

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