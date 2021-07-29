Олимпийская чемпионка из США лишь 10 дней назад внезапно узнала, что поедет на Игры

Олимпийская чемпионка из США Джеки Янг завоевавшая золотые медали в финале турнира по баскетболу 3x3, лишь за 10 дней до старта Игр узнала, что примет участие в соревнованиях.
Изначально, Янг не прошла в состав сборной США. Однако, накануне Олимпиады Кэти Лу Самуэльсон сдала положительный тест на COVID-19 и не смогла поехать в Токио. В сборную в срочном порядке была вызвана Янг, которая в это время находилась в отпуске.
«Безумие думать об этом. Десять дней назад я была в отпуске. Моя жизнь так изменилась. Теперь я золотой медалист. Это безумие, как всё складывается», — приводит слова Янг USA Today.
В финале турнира турнир по баскетболу 3x3 среди женщин встретились сборные США и России. Матч завершился победой американок со счётом 18:15. Они завоевали золотые медали. Сборная России завершила турнир с серебряными медалями.
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