Олимпийская чемпионка из США лишь 10 дней назад внезапно узнала, что поедет на Игры

Олимпийская чемпионка из США Джеки Янг завоевавшая золотые медали в финале турнира по баскетболу 3x3, лишь за 10 дней до старта Игр узнала, что примет участие в соревнованиях.

Изначально, Янг не прошла в состав сборной США. Однако, накануне Олимпиады Кэти Лу Самуэльсон сдала положительный тест на COVID-19 и не смогла поехать в Токио. В сборную в срочном порядке была вызвана Янг, которая в это время находилась в отпуске.

«Безумие думать об этом. Десять дней назад я была в отпуске. Моя жизнь так изменилась. Теперь я золотой медалист. Это безумие, как всё складывается», — приводит слова Янг USA Today.

В финале турнира турнир по баскетболу 3x3 среди женщин встретились сборные США и России. Матч завершился победой американок со счётом 18:15. Они завоевали золотые медали. Сборная России завершила турнир с серебряными медалями.