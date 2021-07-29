В «Лейкерс» выразили опасения в отношении Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» выразило опасения, что «чемпионское окно» главных звёзд Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса может оказаться гораздо короче, чем надеялись в клубе, сообщает The Athletic.
По информации источника, на эти мысли руководство клуба натолкнуло то, что завершившийся сезон был испорчен травмами лидеров коллектива. В связи с этим «Лейкерс» рассчитывают собрать максимально боеспособную команду прямо сейчас, чтобы помочь лидерам вернуться к борьбе за титул.
«Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. 36-летний Джеймс во второй половине регулярного чемпионата надолго выбыл из строя из-за травмы голеностопа. После вылета от «Финикса» Джеймс заявил о моральной и физической истощённости.
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