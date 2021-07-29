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В сборной Словении по баскетболу отреагировали на празднование с водкой и кальяном на ОИ

В сборной Словении по баскетболу отреагировали на празднование с водкой и кальяном на ОИ
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Главный тренер сборной Словении Александер Секулич прокомментировал публикацию фотографий празднования сборной Словении победы над Аргентиной на олимпийской турнире в Токио.

Ранее в сети появилось фото того, как баскетболисты играли в покер с водкой и кальяном. Соответствующую фотографию опубликовала в «сториз » своего «инстаграма» баскетболистка сборной Испании Кристина Оувинья. Позже это фото было удалено.

«Не вижу никаких проблем в том, что эти фото появились в сети. И не думаю, что в этой ситуации были нарушены какие-то правила. Вообще не нужно придавать этому случаю столько внимания. Не знаю, какая причина у появления этих фото. Самое главное, что у нас нет проблем внутри коллектива. У ребят отличное взаимопонимание», — приводит слова Секулича «Р-Спорт».

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