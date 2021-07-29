«Лейкерс» активизировались в борьбе за одного из лучших снайперов НБА

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сакраменто Кингз» продолжает обсуждать возможный обмен атакующего защитника Бадди Хилда, сообщает The Ringer. По информации источника, «Лейкерс» готовы улучшить своё первоначальное предложение и добавить в оффер, помимо Монтреза Харрелла и Кайла Кузмы / Кентавиуса Колдуэлл-Поупа 22-й пик драфта 2021 года.



28-летний Хилд провёл в «Кингз» пять сезонов. В минувшем сезоне он в среднем набирал 16,6 очка, делал 4,7 подбора и 3,6 передачи. Хилд является одним из лучших снайперов НБА, реализуя 40,5% трёхочковых бросков за карьеру в лиге.



«Лейкерс» не удалось защитить чемпионский титул. Клуб из Калифорнии с трудом пробился в плей-офф через плей-ин, но вылетел уже в первом раунде. После этого появилась информация, согласно которой «Лейкерс» планируют масштабную перестройку.