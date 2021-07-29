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Покинувший ЦСКА Янис Стрелниекс определился с новым клубом

Покинувший ЦСКА Янис Стрелниекс определился с новым клубом
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Бывший защитник московского ЦСКА Янис Стрелниекс подписал контракт с «Жальгирисом». Об этом сообщила пресс-служба литовского клуба. Речь идёт о соглашении сроком на один год.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице «Жальгириса» в «Твиттере».

Янис покинул красно-синих в статусе свободного агента — контракт баскетболиста подошёл к концу.
В ЦСКА Стрелниекс перешёл летом 2019 года, имея за плечами пятилетний опыт выступлений в Евролиге. В красно-синих цветах защитник провёл 70 матчей (16 стартов), в которых набирал 6,2 очка, делал 1,2 подбора и 2,0 передачи. В сезоне-2020/2021 Янис помог команде стать чемпионом Единой лиги ВТБ.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сделал подарок мужской и женской сборным России по баскетболу 3х3.

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