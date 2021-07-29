Стало известно, кого выберут под первым номером драфта НБА 2021 года

«Детройт Пистонс» решили выбрать защитника «Оклахома Стэйт» Кейда Каннингема под первым номером драфта НБА 2021 года, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».



Каннингем изначально считался фаворитом драфта, но окончательное решение руководством «Пистонс» было принято не раньше утра четверга. Официальные лица «Детройта» отправились в Нью-Йорк в среду, чтобы ещё раз встретиться с Каннингемом, а затем окончательно утвердили решение о его выборе на драфте. На пресс-конференции ранее на этой неделе генеральный менеджер «Пистонс» Трой Уивер заявил, что команда ещё не приняла окончательного решения о том, выберет ли Каннингема. Джален Грин был ещё одним баскетболистом, которого рассматривал «Детройт».