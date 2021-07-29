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Драфт НБА 2021: Кейд Каннингем — первый номер, выбран клубом «Детройт Пистонс»

Стало известно, кого выберут под первым номером драфта НБА 2021 года
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«Детройт Пистонс» решили выбрать защитника «Оклахома Стэйт» Кейда Каннингема под первым номером драфта НБА 2021 года, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

Каннингем изначально считался фаворитом драфта, но окончательное решение руководством «Пистонс» было принято не раньше утра четверга. Официальные лица «Детройта» отправились в Нью-Йорк в среду, чтобы ещё раз встретиться с Каннингемом, а затем окончательно утвердили решение о его выборе на драфте. На пресс-конференции ранее на этой неделе генеральный менеджер «Пистонс» Трой Уивер заявил, что команда ещё не приняла окончательного решения о том, выберет ли Каннингема. Джален Грин был ещё одним баскетболистом, которого рассматривал «Детройт».

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