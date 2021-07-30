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Светлана Журова высказалась о двух медалях России в 3х3 на Олимпиаде в Токио

Светлана Журова высказалась о двух медалях России в 3х3 на Олимпиаде в Токио
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Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала завоевание двух серебряных медалей сборными России по баскетболу 3х3 на Олимпиаде в Токио.

«За кого-то было обидно на Олимпиаде? Очень было обидно за нашу девочку, за Мадину (дзюдоистку Мадину Таймазову. — Прим. «Чемпионата»). Полагаю, она могла стать олимпийской чемпионкой, но судьи чего-то там не увидели, что-то не оценили, и это как-то не совсем правильно.

Ещё жаль, что только серебряные медали, такой вот «дабл», у наших баскетболистов. Баскетбол 3х3 впервые был на Олимпийских играх, и мы сразу дошли до финалов. Это, кстати, тоже очень хорошо для развития этого вида спорта, стритбола, ведь он у нас есть и в школьном спорте, и в дворовом варианте. Это очень хорошая история на будущее. Поэтому сильно переживала за ребят и девчонок в финалах, думала, что, если они возьмут «золото», будет вообще очень круто», — приводит слова Журовой ФАН.

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