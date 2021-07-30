Светлана Журова высказалась о двух медалях России в 3х3 на Олимпиаде в Токио

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала завоевание двух серебряных медалей сборными России по баскетболу 3х3 на Олимпиаде в Токио.
«За кого-то было обидно на Олимпиаде? Очень было обидно за нашу девочку, за Мадину (дзюдоистку Мадину Таймазову. — Прим. «Чемпионата»). Полагаю, она могла стать олимпийской чемпионкой, но судьи чего-то там не увидели, что-то не оценили, и это как-то не совсем правильно.
Ещё жаль, что только серебряные медали, такой вот «дабл», у наших баскетболистов. Баскетбол 3х3 впервые был на Олимпийских играх, и мы сразу дошли до финалов. Это, кстати, тоже очень хорошо для развития этого вида спорта, стритбола, ведь он у нас есть и в школьном спорте, и в дворовом варианте. Это очень хорошая история на будущее. Поэтому сильно переживала за ребят и девчонок в финалах, думала, что, если они возьмут «золото», будет вообще очень круто», — приводит слова Журовой ФАН.
- 30 июля 2021
-
01:45
-
01:06
-
00:53
-
00:25
- 29 июля 2021
-
23:40
-
22:35
-
22:24
-
22:13
-
21:13
-
20:57
-
20:37
-
19:28
-
19:26
-
19:15
-
18:18
-
17:27
-
16:52
-
15:55
-
14:45
-
13:43
-
12:57
-
11:48
-
11:45
-
10:35
-
09:26
-
08:11
-
01:42
-
00:46
- 28 июля 2021
-
23:35
-
22:44
-
21:51
-
20:43
-
19:54
-
19:25
-
19:05