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Драфт НБА-2021, результаты, Кейд Каннигем, Усман Гаруба, Алперен Шенгюн выбраны в первом раунде

Результаты драфта НБА. В первом раунде выбраны два известных игрока из Европы
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В Нью-Йорке на арене «Нетс» «Барклайс-центр» состоялся драфт НБА. «Детройт Пистонс» под первым номером выбрали разыгрывающего Кейда Каннингема. Турок Алперен Шенгюн и восходящая звезда Евролиги-2021 испанец Усман Гаруба ушли в «Хьюстон».

Результаты первого раунда

1. «Детройт Пистонс» — разыгрывающий Кейд Каннингем (Оклахома Стэйт»)

2. «Хьюстон Рокетс» — атакующий защитник Джейлен Грин (G-лига)

3. «Кливленд Кавальерс» — центровой Эван Мобли (Университет Южной Калифорнии)

4. «Торонто Рэпторс» — форвард Скотти Барнс («Флорида Стэйт»)

5. «Орландо Мэджик» — разыгрывающий Джейлен Саггс (Гонзага)

6. «Оклахома-Сити Тандер» – разыгрывающий Джош Гидди («Аделаида», Австралия)

7. «Голден Стэйт Уорриорз» – тяжёлый форвард Джонатан Каминга, (G-лига)

8. «Орландо Мэджик» – тяжёлый форвард Франц Вагнер, (Мичиган)

9. «Сакраменто Кингз» – разыгрывающий Дэвион Митчелл (Бэйлор)

10. «Мемфис Гриззлиз» (пик от «Нью-Орлеан Пеликанс») – лёгкий форвард Заир Уильямс (Стэнфорд)

11. «Шарлотт Хорнетс» – атакующий защитник Джеймс Букнайт (университет Коннектикута)

12. «Сан-Антонио Спёрс» – атакующий защитник Джош Примо (Алабама)

13. «Индиана Пэйсерз» – атакующий защитник Крис Дуарте (Орегон)

14. «Голден Стэйт» – атакующий защитник Мозес Муди (Арканзас)

15. «Вашингтон Уизардс» – лёгкий форвард Кори Кисперт (Гонзага)

16. «Хьюстон» (от «Оклахома-Сити») – центровой Алперен Шенгюн («Бешикташ», Турция)

17. «Нью-Орлеан» – тяжёлый форвард Трей Мерфи (Вирджиния)

18. «Оклахома-Сити» – разыгрывающий Тре Мэнн (Флорида)

19. «Шарлотт» (от «Нью-Йорк Никс») – тяжёлый форвард Кай Джонс (Техас)

20. «Атланта Хоукс» – тяжёлый форвард Джейлен Джонсон (Дьюк)

21. «Лос-Анджелес Клипперс» (от «Никс») – атакующий защитник Кеон Джонсон, (Теннесси)

22. «Индиана» (получен от «Вашингтона», который выменял пик у «Лейкерс») – центровой Айзейя Джексон, (Кентукки)

23. «Хьюстон» – центровой Усман Гаруба («Реал», Испания)

24. «Хьюстон» – атакующий защитник Джош Кристофер (Аризона)

25. «Нью-Йорк (от «Клипперс») – атакующий защитник Квентин Граймс, (Хьюстон)

26. «Денвер Наггетс» – атакующий защитник Шон Хайлэнд, (Вирджиния Коммонвелт)

27. «Бруклин Нетс» – атакующий защитник Кэмерон Томас, (Луизиана Стэйт)

28. «Филадельфия Сиксерс» – атакующий защитник Джейден Спрингер, (Теннесси)

29. «Бруклин» (от «Финикса») – центровой Рон Шарп, (Северная Каролина)

30. «Мемфис» (от «Юта Джаз») – тяжёлый форвард Санти Альдама, (Лойола).

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