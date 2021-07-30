Результаты драфта НБА. В первом раунде выбраны два известных игрока из Европы

В Нью-Йорке на арене «Нетс» «Барклайс-центр» состоялся драфт НБА. «Детройт Пистонс» под первым номером выбрали разыгрывающего Кейда Каннингема. Турок Алперен Шенгюн и восходящая звезда Евролиги-2021 испанец Усман Гаруба ушли в «Хьюстон».
Результаты первого раунда
1. «Детройт Пистонс» — разыгрывающий Кейд Каннингем (Оклахома Стэйт»)
2. «Хьюстон Рокетс» — атакующий защитник Джейлен Грин (G-лига)
3. «Кливленд Кавальерс» — центровой Эван Мобли (Университет Южной Калифорнии)
4. «Торонто Рэпторс» — форвард Скотти Барнс («Флорида Стэйт»)
5. «Орландо Мэджик» — разыгрывающий Джейлен Саггс (Гонзага)
6. «Оклахома-Сити Тандер» – разыгрывающий Джош Гидди («Аделаида», Австралия)
7. «Голден Стэйт Уорриорз» – тяжёлый форвард Джонатан Каминга, (G-лига)
8. «Орландо Мэджик» – тяжёлый форвард Франц Вагнер, (Мичиган)
9. «Сакраменто Кингз» – разыгрывающий Дэвион Митчелл (Бэйлор)
10. «Мемфис Гриззлиз» (пик от «Нью-Орлеан Пеликанс») – лёгкий форвард Заир Уильямс (Стэнфорд)
11. «Шарлотт Хорнетс» – атакующий защитник Джеймс Букнайт (университет Коннектикута)
12. «Сан-Антонио Спёрс» – атакующий защитник Джош Примо (Алабама)
13. «Индиана Пэйсерз» – атакующий защитник Крис Дуарте (Орегон)
14. «Голден Стэйт» – атакующий защитник Мозес Муди (Арканзас)
15. «Вашингтон Уизардс» – лёгкий форвард Кори Кисперт (Гонзага)
16. «Хьюстон» (от «Оклахома-Сити») – центровой Алперен Шенгюн («Бешикташ», Турция)
17. «Нью-Орлеан» – тяжёлый форвард Трей Мерфи (Вирджиния)
18. «Оклахома-Сити» – разыгрывающий Тре Мэнн (Флорида)
19. «Шарлотт» (от «Нью-Йорк Никс») – тяжёлый форвард Кай Джонс (Техас)
20. «Атланта Хоукс» – тяжёлый форвард Джейлен Джонсон (Дьюк)
21. «Лос-Анджелес Клипперс» (от «Никс») – атакующий защитник Кеон Джонсон, (Теннесси)
22. «Индиана» (получен от «Вашингтона», который выменял пик у «Лейкерс») – центровой Айзейя Джексон, (Кентукки)
23. «Хьюстон» – центровой Усман Гаруба («Реал», Испания)
24. «Хьюстон» – атакующий защитник Джош Кристофер (Аризона)
25. «Нью-Йорк (от «Клипперс») – атакующий защитник Квентин Граймс, (Хьюстон)
26. «Денвер Наггетс» – атакующий защитник Шон Хайлэнд, (Вирджиния Коммонвелт)
27. «Бруклин Нетс» – атакующий защитник Кэмерон Томас, (Луизиана Стэйт)
28. «Филадельфия Сиксерс» – атакующий защитник Джейден Спрингер, (Теннесси)
29. «Бруклин» (от «Финикса») – центровой Рон Шарп, (Северная Каролина)
30. «Мемфис» (от «Юта Джаз») – тяжёлый форвард Санти Альдама, (Лойола).
- 30 июля 2021
-
08:01
-
07:51
-
07:45
-
07:39
-
01:45
-
01:06
-
00:53
-
00:25
- 29 июля 2021
-
23:40
-
22:35
-
22:24
-
22:13
-
21:13
-
20:57
-
20:37
-
19:28
-
19:26
-
19:15
-
18:18
-
17:27
-
16:52
-
15:55
-
14:45
-
13:43
-
12:57
-
11:48
-
11:45
-
10:35
-
09:26
-
08:11
-
01:42
-
00:46
- 28 июля 2021
-
23:35
-
22:44
-
21:51