Результаты драфта НБА. В первом раунде выбраны два известных игрока из Европы

В Нью-Йорке на арене «Нетс» «Барклайс-центр» состоялся драфт НБА. «Детройт Пистонс» под первым номером выбрали разыгрывающего Кейда Каннингема. Турок Алперен Шенгюн и восходящая звезда Евролиги-2021 испанец Усман Гаруба ушли в «Хьюстон».



Результаты первого раунда



1. «Детройт Пистонс» — разыгрывающий Кейд Каннингем (Оклахома Стэйт»)



2. «Хьюстон Рокетс» — атакующий защитник Джейлен Грин (G-лига)



3. «Кливленд Кавальерс» — центровой Эван Мобли (Университет Южной Калифорнии)



4. «Торонто Рэпторс» — форвард Скотти Барнс («Флорида Стэйт»)



5. «Орландо Мэджик» — разыгрывающий Джейлен Саггс (Гонзага)



6. «Оклахома-Сити Тандер» – разыгрывающий Джош Гидди («Аделаида», Австралия)



7. «Голден Стэйт Уорриорз» – тяжёлый форвард Джонатан Каминга, (G-лига)



8. «Орландо Мэджик» – тяжёлый форвард Франц Вагнер, (Мичиган)



9. «Сакраменто Кингз» – разыгрывающий Дэвион Митчелл (Бэйлор)



10. «Мемфис Гриззлиз» (пик от «Нью-Орлеан Пеликанс») – лёгкий форвард Заир Уильямс (Стэнфорд)



11. «Шарлотт Хорнетс» – атакующий защитник Джеймс Букнайт (университет Коннектикута)



12. «Сан-Антонио Спёрс» – атакующий защитник Джош Примо (Алабама)



13. «Индиана Пэйсерз» – атакующий защитник Крис Дуарте (Орегон)



14. «Голден Стэйт» – атакующий защитник Мозес Муди (Арканзас)



15. «Вашингтон Уизардс» – лёгкий форвард Кори Кисперт (Гонзага)



16. «Хьюстон» (от «Оклахома-Сити») – центровой Алперен Шенгюн («Бешикташ», Турция)



17. «Нью-Орлеан» – тяжёлый форвард Трей Мерфи (Вирджиния)



18. «Оклахома-Сити» – разыгрывающий Тре Мэнн (Флорида)



19. «Шарлотт» (от «Нью-Йорк Никс») – тяжёлый форвард Кай Джонс (Техас)



20. «Атланта Хоукс» – тяжёлый форвард Джейлен Джонсон (Дьюк)



21. «Лос-Анджелес Клипперс» (от «Никс») – атакующий защитник Кеон Джонсон, (Теннесси)



22. «Индиана» (получен от «Вашингтона», который выменял пик у «Лейкерс») – центровой Айзейя Джексон, (Кентукки)



23. «Хьюстон» – центровой Усман Гаруба («Реал», Испания)



24. «Хьюстон» – атакующий защитник Джош Кристофер (Аризона)



25. «Нью-Йорк (от «Клипперс») – атакующий защитник Квентин Граймс, (Хьюстон)



26. «Денвер Наггетс» – атакующий защитник Шон Хайлэнд, (Вирджиния Коммонвелт)



27. «Бруклин Нетс» – атакующий защитник Кэмерон Томас, (Луизиана Стэйт)



28. «Филадельфия Сиксерс» – атакующий защитник Джейден Спрингер, (Теннесси)



29. «Бруклин» (от «Финикса») – центровой Рон Шарп, (Северная Каролина)



30. «Мемфис» (от «Юта Джаз») – тяжёлый форвард Санти Альдама, (Лойола).