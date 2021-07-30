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«Детройт» сбросил дорогой контракт Мэйсона Пламли

«Детройт» сбросил дорогой контракт Мэйсона Пламли
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«Детройт Пистонс» обменял центрового Мэйсона Пламли и 57-й пик драфта-2021 в «Шарлотт Хорнетс» на 37-й пик, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски. «Детройт» прошлым летом выдал Пламли трёхлетний контракт на 24,7 миллиона долларов. В среднем центровой набирал 10,4 очка и 9,3 подбора за игру.

«Детройт» выбрал защитника «Оклахома Стэйт» Кейда Каннингема под первым номером драфта НБА 2021 года. Каннингем изначально считался фаворитом драфта, но окончательное решение руководством «Пистонс» было принято не раньше утра четверга незадолго до начала мероприятия на арене «Барклайз Центр» в Нью-Йорке. Выступавший в G-Лиге атакующий защитник Джален Грин был ещё одним баскетболистом, которого рассматривал «Детройт».

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