Евгений Воронов определился с новым клубом после ухода из «Химок»

Российский защитник Евгений Воронов продолжит карьеру в «Парме». О переходе 35-летнего игрока сообщила пресс-служба пермяков. Контракт сторон рассчитан на один год.

В минувшем сезоне Воронов защищал цвета «Химок». В Единой лиге ВТБ защитник в среднем набирал 4,7 очка и делал 1,9 подбора и 1,0 передачи за матч. В 20 матчах Евролиги он в среднем набирал 2,9 очка, делал 1,6 подбора и 0,8 передачи.

«Химки» из-за финансовых проблем не заявились на следующий сезон в Единую лигу ВТБ. В результате игроки команды покинули клуб. В руководстве Московской области заявили, что не будут финансировать клуб, в котором выступают преимущественно легионеры.

Ранее Воронов также выступал за «Динамо», ЦСКА, «Триумф», «Локомотив-Кубань», УНИКС и «Зенит».