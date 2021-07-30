Станислав Шаров получил вознаграждение после серебра на Олимпиаде в Токио

Калининградская федерация баскетбола подарила олимпийцу Станиславу Шарову, который стал обладателем серебряной медали по баскетболу 3х3 Олимпиады в Токио, 500 тысяч рублей, сообщает «Р-Спорт».

«Баскетболист Станислав Шаров не спал 30 часов и привёз в Калининград из Токио серебряную медаль, показав трофей делегации минспорта, родного города Гусева, друзьям, маме и любимой. Встречали спортсмена с оркестром, от областной федерации баскетбола вручили чек на 500 тысяч рублей», — рассказали источнику в региональном министерстве спорта.



Женская и мужская сборные России завоевали серебряные медали дебютного в истории Олимпийских игр турнира по баскетболу 3х3 в среду, 28 июля. Мужская сборная России в финале уступила команде Латвии 18:21.