Станислав Шаров получил вознаграждение после серебра на Олимпиаде в Токио
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Калининградская федерация баскетбола подарила олимпийцу Станиславу Шарову, который стал обладателем серебряной медали по баскетболу 3х3 Олимпиады в Токио, 500 тысяч рублей, сообщает «Р-Спорт».
«Баскетболист Станислав Шаров не спал 30 часов и привёз в Калининград из Токио серебряную медаль, показав трофей делегации минспорта, родного города Гусева, друзьям, маме и любимой. Встречали спортсмена с оркестром, от областной федерации баскетбола вручили чек на 500 тысяч рублей», — рассказали источнику в региональном министерстве спорта.
Женская и мужская сборные России завоевали серебряные медали дебютного в истории Олимпийских игр турнира по баскетболу 3х3 в среду, 28 июля. Мужская сборная России в финале уступила команде Латвии 18:21.
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