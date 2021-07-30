Владимир Гомельский дал оценку перехода Расселла Уэстбрука в «Лейкерс»

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о переходе разыгрывающего «Вашингтон Уизардс» Расселла Уэстбрука в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Очень многое будет зависеть от командной химии на площадке. Как Леброн будет воспринимать желание Уэстбрука начинать атаки с мячом в руках? В любом случае подписание Уэстбрука — серьёзное усиление. Соответственно, и заявка на титул.

Кузма — очень талантливый форвард. Надеюсь, что в новом клубе у него появится возможность проявить себя во всей красе», — написал Гомельский на своём сайте.

«Вашингтон» обменял Уэстбрука и пики второго раунда драфтов-2024 и 2028 в «Лос-Анджелес Лейкерс» на Кайла Кузму, Кентавиуса Колдуэлла-Поупа, Монтрезла Харрелла и 22-й пик драфта-2021.