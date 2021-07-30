«Юта» разгрузила платёжную ведомость, сбросив дорогой контракт в «Оклахому»

«Юта Джаз» договорилась об обмене центрового Деррика Фэйворса и пика первого раунда драфта НБА в «Оклахому» на выбор во втором раунде, сообщает в своём «твиттере» инсайдер Эдриан Войнаровски.



Эта сделка позволила «Юте» разгрузить платёжную ведомость, опустившись на $ 13 млн ниже потолка зарплат. При этом клуб продолжит платить налог на роскошь, если Майк Конли останется в составе.



Фэйворс за следующий сезон заработает $ 9,7 млн, а его контракт действует до 2023 года. В прошлом сезоне Деррик набирал в среднем 5,4 очка, совершал 5,5 подбора и 1 блокшот за игру.



В сезоне-2019/2020 Деррик выступал за «Пеликанс», где набирал в среднем 9,0 очка и 9,8 подбора. Он вернулся в состав «Юты» в ноябре 2020 года.