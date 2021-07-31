Сборная Франции по баскетболу крупно обыграла Иран и с 1-го места вышла в плей-офф ОИ
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Сборная Франции по баскетболу одержала крупную победу над Ираном (79:62) на групповом этапе Олимпийских игр в Токио.
В составе сборной Франции лучшую статистику показали Томас Эртель (16 очков), Тимоти Луваву-Кабарро (12 очков), Венсан Пуарье (10 очков), Нандо Де Коло (10 очков, 5 подборов, 5 передач) и Николя Батюм (9 очков). У Ирана выделились Хамед Хаддади (18 очков, 12 подборов), Бехнам Якчали (11 очков) и Арсалан Каземи (11 очков, 8 подборов).
Сборная Франции заняла первое место в группе А, одержав три победы в трёх матчах. Иран проиграл все матчи, завершил турнир на последней строчке в квартете и не вышел в плей-офф. Второе место в группе займёт победитель матча США — Чехия, который начнётся в 15:00.
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