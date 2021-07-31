Кайл Кузма написал эмоциональный пост после ухода из «Лейкерс»

Форвард Кайл Кузма прокомментировал свой обмен из «Лос-Анджелес Лейкерс». Кузма стал частью масштабного обмена, в результате которого в состав «озёрников» перешёл Расселл Уэстбрук.



«Так, так, с чего бы начать. У нас было отличное путешествие. Мне был всего 21 год, я был молодым парнем, когда вы, ребята, раскрыли свои объятия и приняли меня в сообщество «Лос-Анджелес Лейкерс». Вступая в эту команду, я сказал Робби, Джини и Мэджику, что хочу стать частью чего-то особенного и помочь взять один из чемпионских баннеров. Сейчас их 17 и, чёрт возьми, мы сделали это.



Я бы не стал ничего менять в своей жизни. Всё стало для меня отличным уроком. Я учился играть в баскетбол у лучших игроков мира, пока был в Лос-Анджелесе, а теперь мне пора расправить крылья и быть тем, кем я себя считаю. Я навсегда останусь частью «Лейкерс», — написал в своём «инстаграме» Кайл Кузма.