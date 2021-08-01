Медалистки ОИ сёстры Фролкины рассказали о реакции соперников на то, что они близнецы

Серебряные медалистки Олимпийских игр в Токио баскетболистки сборной России 3х3 Ольга и Евгения Фролкины поделились впечатлениями от поездки на Игры.

«Когда мы до этого смотрели Олимпиады, то думали: «Боже мой, как они справляются с эмоциями?» Как это круто — выступать и представлять свою родину. Только сейчас мы поняли, как это важно для каждого спортсмена», — цитирует Евгению Фролкину «Пенза-Онлайн».



По словам девушек, волонтёры поздравили их в последний игровой день Олимпиады — девушки отмечали день рождения именно в день финала.

«В день рождения все волонтеры, которые были на Олимпиаде, поздравили нас. Девушка, которая везде нас сопровождала, подошла, обняла нас и подарила веер. Было приятно.

Реакция на то, что мы близнецы? Иногда, конечно, мы видели недоумение в глазах соперниц во время соревнований, но всё же многие нас различали.

Было непривычно играть с отдельными участниками, например, японки очень быстрые. Но нам помог тренер, который направлял на верный путь. И мы его слушали», — рассказали сёстры Фролкины.