Аргентина благодаря дабл-даблу 41-летнего Сколы разгромила Японию и вышла в плей-офф ОИ

Сборная Аргентины обыграла национальную команду Японии в матче третьего тура группового этапа Олимпиады в Токио — 97:77 (26:16, 20:22, 19:15, 32:24) и вышла в плей-офф турнира. Команды выступают в группе C. Сборные Испании и Словении, играющие в этой группе, свой матч проведут также сегодня, 1 августа, — начало в 11:20 мск.
Первая четверть осталась за аргентинскими баскетболистами – 26:16. Во вторые десять минут успех праздновали японцы — 22:20. В двух оставшихся игровых отрезках сильнее были аргентинцы.
Самым результативным в составе сборной Аргентины стал Луис Скола, набравший 23 очка и сделавший 10 подборов. В составе японцев больше всех очков на счету Юдаи Баба — (18).
Олимпийский баскетбольный турнир пройдёт с 25 июля по 7 августа. Из каждой группы выходят две лучшие команды. Кроме того, места в 1/4 финала получат две лучшие сборные, занявшие третьи места.
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