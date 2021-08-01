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Аргентина благодаря дабл-даблу 41-летнего Сколы разгромила Японию и вышла в плей-офф ОИ

Аргентина благодаря дабл-даблу 41-летнего Сколы разгромила Японию и вышла в плей-офф ОИ
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Сборная Аргентины обыграла национальную команду Японии в матче третьего тура группового этапа Олимпиады в Токио — 97:77 (26:16, 20:22, 19:15, 32:24) и вышла в плей-офф турнира. Команды выступают в группе C. Сборные Испании и Словении, играющие в этой группе, свой матч проведут также сегодня, 1 августа, — начало в 11:20 мск.

Первая четверть осталась за аргентинскими баскетболистами – 26:16. Во вторые десять минут успех праздновали японцы — 22:20. В двух оставшихся игровых отрезках сильнее были аргентинцы.

Самым результативным в составе сборной Аргентины стал Луис Скола, набравший 23 очка и сделавший 10 подборов. В составе японцев больше всех очков на счету Юдаи Баба — (18).

Олимпийский баскетбольный турнир пройдёт с 25 июля по 7 августа. Из каждой группы выходят две лучшие команды. Кроме того, места в 1/4 финала получат две лучшие сборные, занявшие третьи места.

Олимпийские игры (м). Группа C. 3-й тур
01 августа 2021, воскресенье. 07:40 МСК
Аргентина
Окончен
97 : 77
Япония
Аргентина: Скола - 23, Кампаццо - 17, Дек - 16, Делья - 14, Бруссино - 8, Вильдоса - 7, Больмаро - 4, Ваулет - 4, Лапровиттола - 4, Caffaro, Гальисси, Гарино
Япония: Баба - 18, Ватанабэ - 17, Хатимура - 13, Хиэдзима - 13, Танака - 10, Harimoto - 3, Togashi - 3, Edwards, Kanamaru, Vendrame, Watanabe, Шафер
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