Лука Дончич высказался после игры, где ему не хватило передачи до рекорда Белова и Леброна

Защитник сборной Словении Лука Дончич прокомментировал победу своей команды в матче третьего тура группового этапа Олимпийских игр в Токио со сборной Испании — 95:87 (20:24, 21:20, 27:26, 27:17).
«Я искал товарищей по команде, ждал их открываний, чтобы они смогли свободно бросить в корзину. И в целом это работало. К сожалению, мы много пропустили — зато всё-таки выиграли. И это всё, что сейчас имеет значение. Мы должны не терять концентрацию и оставаться сосредоточенными в дальнейшем. Но я точно знаю, что мы готовы к любому сопернику», — приводит слова Дончича 24ur.com.
В матче с национальной командой Испании Лука набрал 12 очков, совершил 14 подборов и отдал 9 передач. Дончичу не хватило одной передачи до трипл-дабла. Лука мог стать третьим баскетболистом в истории Олимпийских игр, который оформлял трипл-дабл. Ранее это делали только Александр Белов (СССР, 1976) и Леброн Джеймс (США, 2012).
- 1 августа 2021
-
16:09
-
14:44
-
14:23
-
13:26
-
13:15
-
11:39
-
10:35
-
09:18
-
08:21
-
08:16
-
08:11
-
01:03
-
00:02
- 31 июля 2021
-
22:59
-
21:57
-
20:48
-
19:56
-
19:30
-
18:54
-
17:55
-
16:42
-
16:15
-
15:18
-
14:31
-
13:06
-
11:56
-
10:23
-
10:08
-
09:42
-
09:28
-
08:10
-
08:06
-
08:01
-
00:53
- 30 июля 2021
-
23:59