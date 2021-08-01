Лука Дончич высказался после игры, где ему не хватило передачи до рекорда Белова и Леброна

Защитник сборной Словении Лука Дончич прокомментировал победу своей команды в матче третьего тура группового этапа Олимпийских игр в Токио со сборной Испании — 95:87 (20:24, 21:20, 27:26, 27:17).

«Я искал товарищей по команде, ждал их открываний, чтобы они смогли свободно бросить в корзину. И в целом это работало. К сожалению, мы много пропустили — зато всё-таки выиграли. И это всё, что сейчас имеет значение. Мы должны не терять концентрацию и оставаться сосредоточенными в дальнейшем. Но я точно знаю, что мы готовы к любому сопернику», — приводит слова Дончича 24ur.com.



В матче с национальной командой Испании Лука набрал 12 очков, совершил 14 подборов и отдал 9 передач. Дончичу не хватило одной передачи до трипл-дабла. Лука мог стать третьим баскетболистом в истории Олимпийских игр, который оформлял трипл-дабл. Ранее это делали только Александр Белов (СССР, 1976) и Леброн Джеймс (США, 2012).