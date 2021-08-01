Марк Газоль отреагировал на то, что Испании сразу же достались США в плей-офф ОИ

Центровой сборной Испании Марк Газоль прокомментировал результат жеребьёвки четвертьфинала ОИ-2020. Испанцам предстоит противостояние со сборной США.

«Порядок противников не имеет никакого значения. Если хочешь получить золотую медаль, то должен побеждать любого соперника», — приводит слова Газоля Primera HORA.

Сегодня, 1 августа, в последнем матче группового этапа сборная Испании уступила словенцам. Таким образом, словенская сборная вошла в число сеяных, обезопасив себя от игры в четвертьфинале со сборной США.

Сборная США в случае прохода в следующую стадию соревнований сыграет с австралийцами или с аргентинцами. Вторую полуфинальную пару составят победители матчей Франция – Италия и Словения — Германия.

Олимпийский баскетбольный турнир проходит с 25 июля по 7 августа. Из каждой группы в плей-офф вышли по две лучшие команды. Кроме того, в четвертьфинале сыграют две лучшие сборные, занявшие третьи места в своих группах. Ими стали сборные Германии и Аргентины.