Марк Газоль отреагировал на то, что Испании сразу же достались США в плей-офф ОИ

Центровой сборной Испании Марк Газоль прокомментировал результат жеребьёвки четвертьфинала ОИ-2020. Испанцам предстоит противостояние со сборной США.
«Порядок противников не имеет никакого значения. Если хочешь получить золотую медаль, то должен побеждать любого соперника», — приводит слова Газоля Primera HORA.
Сегодня, 1 августа, в последнем матче группового этапа сборная Испании уступила словенцам. Таким образом, словенская сборная вошла в число сеяных, обезопасив себя от игры в четвертьфинале со сборной США.
Сборная США в случае прохода в следующую стадию соревнований сыграет с австралийцами или с аргентинцами. Вторую полуфинальную пару составят победители матчей Франция – Италия и Словения — Германия.
Олимпийский баскетбольный турнир проходит с 25 июля по 7 августа. Из каждой группы в плей-офф вышли по две лучшие команды. Кроме того, в четвертьфинале сыграют две лучшие сборные, занявшие третьи места в своих группах. Ими стали сборные Германии и Аргентины.
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