Джейк Пол: Леброн Джеймс станет президентом США

YouTube-блогер Джейк Пол рассказал, кого он считает кандидатом в президенты США.

«Я думаю, Леброн Джеймс станет президентом США. Пока мне не исполнится 35 лет, я не смогу ему противостоять, но в 2032 году мы с братом собираемся включиться в предвыборную гонку. Думаю, мы с Логаном просто подбросим монетку, чтобы решить, кто станет президентом, а кто — вице-президентом», — рассказал Джейк во время видеоинтервью Overtime.

В завершившемся сезоне Леброн и «Лейкерс» завершили выступление в плей-офф в шестом матче серии первого раунда с «Финикс Санз» (100:113, 2-4). 36-летний Джеймс впервые в карьере вылетел из плей-офф в первом раунде. Сразу после финальной сирены Джеймс отправился в раздевалку. Он не участвовал в традиционном для плей-офф рукопожатии с соперниками после завершения серии.

Ранее Леброн объявил, что больше не будет выступать за национальную команду.

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей.