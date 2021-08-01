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Леброн Джеймс отреагировал на пренебрежение Кевина Лава в отношении Кайри Ирвинга

Леброн Джеймс отреагировал на пренебрежение Кевина Лава в отношении Кайри Ирвинга
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил форварду «Кливленд Кавальерс» Кевину Лаву в «Твиттере». Ранее Лав опубликовал «твит» в котором написал: «Люблю вас, братья». Форвард упомянул всех важных игроков чемпионского состава «Кливленд Кавальерс», кроме ныне выступающего за «Бруклин Нетс» разыгрывающего Кайри Ирвинга.

«Либо мы, либо они. И я выбираю НАС! Люблю тебя, чемпион» — ответил Леброн Лаву в своём «твиттере».

В завершившемся сезоне Леброн и «Лейкерс» завершили выступление в плей-офф НБА в шестом матче серии первого раунда с «Финикс Санз» (100:113, 2-4). 36-летний Джеймс впервые в карьере вылетел из плей-офф в первом раунде. Сразу после финальной сирены Джеймс отправился в раздевалку. Он не участвовал в традиционном для плей-офф рукопожатии с соперниками после завершения серии. Ранее Леброн объявил, что больше не будет выступать за национальную команду. Кевин Лав же, наоборот, должен был сыграть на ОИ, но травма правой голени помешала форварду присоединиться к сборной.

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