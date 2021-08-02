«Лейкерс» могут заполучить игрока, который трижды побеждал Леброна в финалах НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» могут подписать в нынешнее межсезонье бывшего форварда «Майами Хит» Андре Игуодалу, который вышел на рынок свободных агентов.
«Майами» отказался от опции продления контракта форварда Андре Игуодалы на следующий сезон стоимостью $ 15 млн. 37-летний Игуодала станет свободным агентом. Средние показатели форварда в прошлом сезоне НБА составили 4,4 очка, 3,5 подбора и 2,3 передачи. «Хит» расчищают платёжную ведомость в надежде подписать разыгрывающего Кайла Лоури на рынке свободных агентов. Ранее появилась информация что Игуодала может вернуться в свой бывший клуб «Голден Стэйт Уорриорз».
Форвард выступал за «Голден Стэйт» с 2013 по 2019 год. В составе «Уорриорз» игрок стал трёхкратным чемпионом НБА (2015, 2017, 2018), в 2015-м он стал MVP финальной серии с «Кливленд Кавальерс».
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