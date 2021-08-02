«Голден Стэйт» хочет переманить важного игрока «Клипперс»
Поделиться
«Лос-Анджелес Клипперс» надеются подписать со своим форвардом Николя Батюмом новый контракт. Однако интерес к французскому игроку проявляют «Майами Хит», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Индиана Пэйсерс», об этом сообщил инсайдер Крис Хэйнс в своём «твиттере».
Батюм перешёл в «Клипперс» осенью прошлого года, после того как его контракт был выкуплен «Шарлотт Хорнетс». За 13 лет в лиге форвард выступал также за «Портленд Трэйл Блэйзерс». В среднем за карьеру в лиге он набирал 11,3 очка, 5,3 подбора и 3,8 передачи. Николя реализовал 43,2% бросков с игры и 35,8% из-за дуги.
Ранее появилась информация, что «Уорриорз» могут в ближайшее время подписать качественных ветеранов, об этом рассказал владелец команды Джо Лэйкоб.
Комментарии
- 2 августа 2021
-
17:01
-
15:45
-
14:43
-
13:45
-
12:42
-
11:46
-
10:32
-
10:08
-
09:22
-
07:49
-
07:44
-
07:39
-
00:32
- 1 августа 2021
-
23:42
-
22:47
-
22:00
-
21:33
-
20:28
-
19:25
-
18:20
-
17:44
-
17:31
-
17:10
-
16:09
-
14:44
-
14:23
-
13:26
-
13:15
-
11:39
-
10:35
-
09:18
-
08:21
-
08:16
-
08:11
-
01:03
Партнерский контент