«Голден Стэйт» хочет переманить важного игрока «Клипперс»

«Лос-Анджелес Клипперс» надеются подписать со своим форвардом Николя Батюмом новый контракт. Однако интерес к французскому игроку проявляют «Майами Хит», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Индиана Пэйсерс», об этом сообщил инсайдер Крис Хэйнс в своём «твиттере».

Батюм перешёл в «Клипперс» осенью прошлого года, после того как его контракт был выкуплен «Шарлотт Хорнетс». За 13 лет в лиге форвард выступал также за «Портленд Трэйл Блэйзерс». В среднем за карьеру в лиге он набирал 11,3 очка, 5,3 подбора и 3,8 передачи. Николя реализовал 43,2% бросков с игры и 35,8% из-за дуги.

Ранее появилась информация, что «Уорриорз» могут в ближайшее время подписать качественных ветеранов, об этом рассказал владелец команды Джо Лэйкоб.