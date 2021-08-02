Владимир Гомельский спрогнозировал будущее Майка Джеймса после ухода из «Бруклина»

Известный комментатор Владимир Гомельский высказался по поводу возможного будущего Майка Джеймса после ухода из «Бруклин Нетс».



Напомним, ранее стало известно, что «Бруклин Нетс» не стали делать квалификационное предложение Майку Джеймсу. Теперь игрок станет неограниченно свободным агентом в НБА.



«Назад в ЦСКА Джеймса не возьмут. А рискнуть кто-нибудь да захочет. В НБА есть клубы, которым требуется второй-третий разыгрывающий. В Евролиге кто-нибудь может захотеть рискнуть», — написал Гомельский на своём сайте.



У Майка действующий контракт с московским ЦСКА до 2023 года. В прошедшем регулярном чемпионате НБА Джеймс провёл за «Бруклин» 13 матчей. Игрок набирал 7,7 очка, 2,5 подбора и 4,2 передачи в среднем за игру. В плей-офф игровое время игрока сократилось почти в два раза. В матчах навылет игрок набирал в среднем 3,7 очка, 1,3 передачи и 1,8 подбора.