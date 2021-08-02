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Кевин Дюрант назвал игрока сборной США, который является для него примером

Кевин Дюрант назвал игрока сборной США, который является для него примером
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Форвард сборной США Кевин Дюрант признался, что он считает примером среди игроков национальной команды всех времён Кармело Энтони.

«Подумайте только о тех игроках, которые выступали в составе сборной США. Приятно быть среди таких имён. Кармело Энтони — парень, с которым я играл в двух олимпийских сборных, я видел его подход к играм и пытался перенять некоторые из его приёмов», — приводит слова Дюранта Nets Daily.

Напомним, ранее Кевин Дюрант стал лучшим бомбардиром олимпийской сборной своей страны, превзойдя достижение Кармело Энтони. Кармело, четыре раза принимавший участие в Играх (2004, 2008, 2012, 2016), набрал 336 очков. На счету Дюранта перед началом турнира в Токио было 311 очков. По 10 очков он набирал в матчах со сборными Франции и Ирана. В матче с национальной командой Чехии (119:84) он набрал 23 балла. Таким образом, в общей сложности он набрал 354 очка, играя за сборную США.

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