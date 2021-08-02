Кевин Дюрант назвал игрока сборной США, который является для него примером

Форвард сборной США Кевин Дюрант признался, что он считает примером среди игроков национальной команды всех времён Кармело Энтони.
«Подумайте только о тех игроках, которые выступали в составе сборной США. Приятно быть среди таких имён. Кармело Энтони — парень, с которым я играл в двух олимпийских сборных, я видел его подход к играм и пытался перенять некоторые из его приёмов», — приводит слова Дюранта Nets Daily.
Напомним, ранее Кевин Дюрант стал лучшим бомбардиром олимпийской сборной своей страны, превзойдя достижение Кармело Энтони. Кармело, четыре раза принимавший участие в Играх (2004, 2008, 2012, 2016), набрал 336 очков. На счету Дюранта перед началом турнира в Токио было 311 очков. По 10 очков он набирал в матчах со сборными Франции и Ирана. В матче с национальной командой Чехии (119:84) он набрал 23 балла. Таким образом, в общей сложности он набрал 354 очка, играя за сборную США.
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