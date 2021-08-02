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Стефен Карри получил новый контракт на $ 215 млн

Стефен Карри получил новый контракт на $ 215 млн
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри договорился с клубом о новом четырёхлетнем соглашении на $ 215 млн, о сделке объявят как только рынок будет открыт, сообщает инсайдер Марк Стейн в своём «твиттере».

Клуб и баскетболист обсудили новый контракт ещё перед прошлым сезоном. Карри станет первым игроком в истории НБА, подписавшим два подряд контракта на сумму более $ 200 млн.

Стефен — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году. В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании. Карри считается одним из лучших снайперов в истории НБА.

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